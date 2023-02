Florent Peyre revient sur son éclosion dans l'émission "On n'demande qu'à en rire"

Florent Peyre est l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une. L'humoriste a évoqué son spectacle, l'écologie et l'émission "On n'demande qu'à en rire".

Florent Peyre sera au Cirque Royal le 5 février prochain avec son show "Nature". Le comédien joue une troupe de comédie musicale à lui tout seul, il raconte comment il a écrit ce spectacle : "On a écrit un synopsis de spectacle, puis les scènes et ensuite seulement les dialogues. Dans le stand-up, on écrit les dialogues en premier normalement. C'était un peu de travail. C'est une comédie musicale donc il y a des chansons composées par Pascal Obispo. Je n'ai pas inventé cette forme."

L'humoriste fait un spectacle en lien avec l'écologie, il répond au fait de rire du réchauffement climatique : "Je suis partisan de rire de tout. Je ne sais communiquer que par l'humour. Je peux parler plus sérieusement de l'écologie, ce n'est pas joyeux mais ce n'est pas inéluctable. Je pense le message passe mieux avec de l'humour. Dans le spectacle, je donne aussi des infos comme le fait qu'on mange l'équivalent d'une carte bancaire par semaine."

On a découvert Florent Peyre dans l'émission "On n'demande qu'à en rire", il évoque les souvenirs concernant cette émission : "Cela me procure des émotions à chaque fois que j'en parle. J'en ai un tellement bon souvenir, c'était une période d'ébullition folle. On écrivait un ou deux sketchs par semaine. On était sans limite dans les propos, dans les costumes, la mise en scène. C'était exceptionnel."

