Florent Pagny : un chanteur donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé

Florent Pagny partage un duo dans le nouvel album de Kendji. Le gagnant de The Voice en 2014 a donné des nouvelles rassurantes sur l'interprète de "Savoir aimer" et notamment sur la voix du ténor.

Florent Pagny avait annoncé être atteint d'un cancer du poumon en janvier 2022. Sur Instagram, il expliquait : "Vous savez tous que dans la vie le plus important c'est la santé et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrai pas honorer mes engagements."

Un an après, Kendji partage un duo avec celui-ci avec le titre "Encore". Pour le magazine "Nous deux", l'interprète de "Gitano" donne des indications sur l'état de santé et la voix de Florent Pagny : "Je pense que c’est le premier titre qu’il a fait. On en parlait depuis deux ou trois ans. Pour moi c’était un rêve… et il a accepté. On a enregistré le titre quand il allait déjà beaucoup mieux. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas chanté et l’on retrouve intacte la puissance de sa voix."

Pour le moment, le clip de la chanson n'est pas encore tourné mais Kendji se tient prêt à rejoindre Florent Pagny en Argentine pour le faire : "J’attends qu’il revienne pour qu’on tourne le clip. Mais je ne peux rien vous dire de plus. Qui sait, j’irai peut-être en Argentine (rires) ?"

"L'école de la vie" est le cinquième album de Kendji sorti le 11 novembre 2022.