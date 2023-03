Florent Pagny se confie sur la rechute de son cancer : "C’est un peu de ma faute"

Deux mois plus tôt, alors qu’on lui avait recommandé un traitement d’immunothérapie, il déclarait lors d’un autre entretien qu’il préférait rentrer en Patagonie pour profiter de la vie plutôt que de rester se faire soigner en France.

"C’est en train de prendre encore plus le dessus sur ma vie", disait-il à l’époque. "Je me permets de prendre six mois pour voir, pendant ces six mois sans rien faire, si je peux avoir aussi de bons résultats."

Mais après les résultats de janvier, Florent Pagny a finalement dû se décider à revenir en France. "Je n’ai pas fait le traitement d’immunothérapie, alors il faut que je retourne vite le faire", explique-t-il. "Peut-être que si j’avais été en France, je n’aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça […]. C’est un peu de ma faute."