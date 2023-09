Florent Pagny retrace sa carrière dans un album de duos en compagnie de 20 artistes

Florent Pagny reprend du service. Dans le 6/8, Bruno Tummers met un coup de projecteur sur son nouvel album, dans lequel Florent Pagny est accompagné de 20 autres artistes.

Il est partout pour le moment. Passé aux Francofolies de Spa cet été où il a repris sa tournée avortée des 60 ans, c’est un Florent Pagny plutôt en forme qu’on a retrouvé. Et même s’il s’économisait, un Florent Pagny à 80% vocalement reste au-dessus des autres.

Dans cette tournée des 60 ans, Florent Pagny parcourait sa carrière de façon chronologique, depuis son premier tube N’importe quoi sorti en 1987 jusqu’aux dernières chansons. Son double album de duos reprend le même principe : 20 titres, en partant de la chanson la plus ancienne et en finissant le CD avec la plus récente.

Idée partie d’une émission enregistrée sur TF1 pour une œuvre associative, l’album réunit un casting énorme avec notamment Patrick Bruel, M Pokora, Zazie, Pascal Obispo, Patrick Fiori, Calogero, Jenifer et Christophe Maé.

Un projet cohérent selon Bruno Tummers, entre sa tournée des 60 ans qui vient de s’achever et cet album de duos, qui garde les mêmes musiciens que sur scène, et dans lequel l’univers n’a pas été bousculé et les arrangements restent très semblables à ceux des titres d’origine.