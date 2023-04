Florent Pagny : Le phénix renait de ses cendres

Ce documentaire exceptionnel, riche en anecdotes et en révélations grâce aux témoignages rares de sa famille (son épouse, sa sœur…) et de ses amis les plus proches (comme Patrick Bruel, Kad Mérad ou encore Pascal Obispo), vous découvrirez tous les secrets de l’homme qui se cache derrière cet artiste hors du commun.

35 ans de carrière, plus de 15 millions d’albums vendus et des tubes devenus cultes, Florent Pagny, coach emblématique de l’émission The Voice, est au Panthéon de la chanson française. Le réalisateur Michel Jankelewicz est un ami de 35 ans de Florent Pagny. Une complicité qui a convaincu les amis les plus proches du chanteur de livrer leurs anecdotes et de dévoiler tous les secrets de Florent Pagny.