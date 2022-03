Florent Pagny fait son retour sur scène, malgré le traitement de son cancer, pour soutenir l’Ukraine

Interrogé par Nagui lors de ce concert caritatif, Florent Pagny a expliqué pourquoi il voulait honorer son engagement envers l’Ukraine : "J’avais une journée libre. C’était surtout pour la bonne cause et c’est tellement triste".

C’est à la demande du producteur de l’émission que le coach de The Voice France est remonté exceptionnellement sur scène : "Dès qu’il envoie ce message en me disant : 'Est-ce que tu serais en forme pour venir soutenir ce qui se passe et attirer un peu l’attention pour faire en sorte qu’on a besoin de dons ?'. Tu fais : 'Ben, oui, je serai là. Je peux encore chanter'" a-t-il déclaré.

"Et bien et tellement bien chanté, on te souhaite le meilleur, Florent. La plus belle des santés, la meilleure des santés. Chacun a ses combats et il a le sien que nous respectons" lui a rétorqué l’animateur.