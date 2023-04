Florent Pagny explique pourquoi il a choisi une photo choc pour la couverture de son livre

Dans son livre, l'interprète de "Savoir aimer" raconte pourquoi il a choisi cette photo : "Quiconque est entré dans mon intimité dans les quarante dernières années m’a forcément vu comme vous me voyez sur la photo que j’ai choisie pour la couverture de ce livre. Ce n’est donc ni une provocation, ni une revendication, mais un acte de sincérité."

Florent Pagny indique que c'est la dernière fois qu'on le verra avec une cigarette : "Cette photo, c’est la plus grande partie de ma vie. Elle appartient au passé désormais. En 2021, durant le temps d’écriture de ce livre, il m’est arrivé quelque chose. Une page s’est tournée. Plus personne ne me verra faire ce geste."

Son éditrice, Isabelle Saporta, explique avoir tenté de changer la photo de couverture auprès de Florent Pagny mais en vain : "Vous savez, c’est quand même très compliqué. On ne peut pas normalement se montrer en train de fumer. Ce n’est pas bien.’ Et il nous a dit : "Oui, ce n’est pas bien. Sauf que ça a été ma vie. Ma vie, je ne la cache jamais. Et donc ce sera cette photo. Débrouillez vous."

Le livre sort ce mercredi 5 avril, il est déjà en tête des ventes sur un célèbre site de vente en ligne.