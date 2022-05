Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes en vidéo sur son cancer : "Je vais très bien"

Florent Pagny, qui se bat comme un lion révélait son ami Marc Lavoine, apporte même des précisions sur l’impact de son traitement. Et celui-ci est heureusement positif.

"Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio-immunothérapies. Ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s’est transformée en une noisette. […] Quand tout cela sera résorbé, on pourra en savoir plus sur les résultats mais on a très confiance" a-t-il révélé, remerciant au passage les nombreuses marques de soutien et d’amour qu’il a reçues au cours de ces derniers mois. "Cela s’est très bien passé parce que j’ai été très bien accompagné médicalement, parce que j’ai été très bien accompagné par ma moitié, mes enfants. Et puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d’amour, de soutien, de bonnes ondes. Je pense que cela aussi ça a contribué à me permettre de passer cette histoire de cette manière".

Avant de conclure, l’artiste français qui a sorti son 20e album studio en septembre 2021 pour ses 60 ans, s’est à nouveau montré positif pour son avenir : "Je vais finir The Voice, je vais finir la chimio, ensuite j’irai me renforcer, me remplumer. Et si tout se passe bien, on se retrouve l’année prochaine pour terminer ce que j’ai commencé… Cela s’appellera donc la tournée des 61".

Ce message vidéo arrive aussi à quelques jours des premiers live de The Voice France. C’était d’ailleurs au cours des blind auditions que l’artiste français avait pris connaissance du diagnostic de son médecin.