Florent Pagny donne des nouvelles de son cancer : "Je vais bien"

Après la photo du Chef de la Brasserie Lipp aux côtés d’un Florent Pagny en forme, le chanteur avait publié un post sur Instagram pour rassurer ses fans, l’interprète de savoir aimer a une nouvelle fois donné de ses nouvelles ce mercredi 31 août.

Ce sont des nouvelles rassurantes que les auditeurs de l’émission La bande originale ont pu découvrir en direct sur France Inter. Florent Pagny était au téléphone avec Kendji Girac, que Nagui recevait au micro de son programme et il en a profité pour s’exprimer à l’antenne :

"Tout va bien, je suis juste dans les contrôles", a expliqué Florent Pagny. "Je continue à prendre bonne mine, et je taille la route. J’arrive du Portugal et je pars en Argentine".

Une annonce qui rassure ses fans qui, depuis l’annonce de son cancer en janvier, s’inquiètent pour la santé du chanteur. Une annonce qui n’avait pas manqué de bouleverser son public, contraint d’annuler ses concerts, Florent Pagny avait expliqué "on vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s’opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X".

Plus combatif que jamais, il n’a jamais baissé les bras et a poursuivi des activités comme The Voice en parallèle de son lourd traitement. Au mois d’août, il avait déjà donné des nouvelles rassurantes sur Instagram avec une photo de lui dans un bateau : "Je reprends des couleurs en Mer Égée. Magnifique".