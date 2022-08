Florent Pagny : des images du chanteur en pleine forme au restaurant rassurent ses fans

En début d’année, Florent Pagny annonçait être atteint d’un cancer du poumon. Depuis, le chanteur se bat partage son combat avec sa communauté. Le 5 août dernier, un cliché du chanteur aux côtés du Chef de la Brasserie Lipp a ravi les internautes.

L’espoir d’une guérison semble plus proche que jamais. Alors qu’il s’est toujours montré combatif et confiant, le chanteur a toujours souhaité être transparent avec ses fans en leur partageant ces séances de chimiothérapie. En mai dernier, Florent Pagny donnait des nouvelles positives sur son état de santé : "Il ne me reste plus qu’une chimio. Je peux vous dire que je vais très bien […] Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les deux premières chimios immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s’est transformée en une noisette"

Il profite actuellement d’une période de repos avec sa famille. Et c’est dans ce cadre, que ce vendredi, les fans du chanteur de Ma liberté de penser ont découvert sur le compte du Chef Pascal Jounault une photo sur laquelle Florent Pagny semble en pleine forme. Barbichette, moustache et un sourire lumineux et sincère, on découvre un Florent Pagny soulagé qui semble avoir repris du poil de la bête.