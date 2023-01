Florent Pagny aux Francos de Spa 2023 pour un concert exceptionnel

Un nouveau grand nom s’ajoute à l’affiche des Francofolies de Spa, qui se dérouleront du 20 au 23 juillet 2023. C’est Florent Pagny qui a été annoncé par les organisateurs pour un concert exceptionnel le dimanche 23 juillet. Cette participation est la seule date annoncée en Belgique pour l’instant. Notre journaliste musical Bruno Tummers préface cet événement.

En quoi est-ce que c’est un événement ?

Bruno Tummers : Florent Pagny a fêté ses 60 ans l’an dernier et avait commencé une énorme tournée pour l’occasion. Une tournée best-of où il reprend l’essentiel de ses tubes de façon chronologique, en démarrant par son premier 45 tours N’importe quoi. La tournée a finalement dû être interrompue parce que Florent Pagny a déclaré un cancer et a dû se soigner.

Avec l’annonce de cette maladie, il s’est rendu compte de tout l’amour que le public pouvait lui porter. C’est un artiste qui est là depuis des années maintenant, depuis la fin des années 80. Et chez Florent il y a 20 tubes. Depuis la mort de Johnny Hallyday il est devenu d’une certaine manière le nouveau taulier de la variété française.

On sait qu’il va bien parce que juste avant d’entamer les séances de chimio, il avait participé à l’album de Patrick Fiori qui s’appelle Corsu Mezu Mezu, pour un quatuor avec Patrick Bruel et Jean-Charles Papi. Et récemment Kendji, qui est venu défendre son album L’école de la vie, a enregistré un duo avec Florent dans cet album. Un duo enregistré après toute cette période de chimio, et la voix est toujours présente : elle est exactement comme elle était il y a deux ans.

C’est vraiment un événement de l’avoir aux Francofolies de Spa, et donc on est très heureux de le retrouver sur scène. D’autant qu’il va poursuivre cette tournée des 60 ans qui va devenir la tournée des 61 ans. Et on aura aux Francos tous les tubes de Florent et les titres qui ont marqué la vie du public. On le sait déjà : on verra un énorme amour qui va irradier du public des Francofolies vers Florent Pagny.