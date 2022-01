Florent Pagny annule sa tournée : il annonce être touché par le cancer

Mauvaise nouvelle pour Florent Pagny et ses fans. Diagnostiqué d’une tumeur aux poumons, l’artiste français doit annuler les dates suivantes de sa tournée comme il l’a annoncé sur ses réseaux.

Les 60 ans de Florent Pagny devaient être une grande fête. Le chanteur, a sorti son 20e album, L’Avenir, et partait en tournée. Celle-ci est finalement écourtée pour problème de santé.

"Je dois annuler l’ensemble de mes concerts. On vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s’opérer. Je dois donc rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X" a-t-il déclaré. "Je suis désolé mais vous savez tous que dans la vie le plus important c’est la santé. Quand on a un problème il devient prioritaire. C’est ce qui explique la raison pour laquelle je ne peux pas honorer mes engagements. Naturellement tous les billets seront remboursés".