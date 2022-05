Florent Pagny annonce se retirer de la vie publique

Selon nos confrères de Gala, il aurait décidé de faire une pause les prochains mois et de se retirer de la vie publique.

" Après The Voice, j’enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c’est fini ! Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c’est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai ".

Une pause bien méritée de la part de l’artiste qui n’a pas failli à ses engagements malgré la douleur qu’il éprouvait suite à son traitement.

" J’ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons : mal de cœur pendant douze jours, ça ne rigole plus ! Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors que tu es sur la terre ferme depuis une semaine. Les deux premières, elles étaient plus faciles associant chimio et immunothérapie."