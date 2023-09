Florent Losson : "On est tous nuls en prénom, je le vois dans les commentaires sous mes vidéos, il y a des gens trop gentils qui écrivent : "Rendez-nous P-E""

Avec une pointe de cynisme et beaucoup d’humour, Florent Losson débarque chaque semaine dans le Réveil de Tipik avec Gaëtan Bartosz, Audrey, et Kristofer !

Cette semaine, Florent revient sur un problème que nous avons tous déjà eu au moins une fois, celui de retenir les prénoms.

Ce n’est pas grave, quand on oublie le prénom de quelqu’un il faut le lui demander. Il n’y a pas de honte, mais il faut le lui demander assez tôt dans la relation… Parce qu’à partir d’un moment tu peux plus le faire, ça devient gênant. Moi j’ai ça avec mon frère, ça fait trente-deux ans qu’on se connaît… J’ose plus lui demander comment il s’appelle…