Florent Losson : "Mais c'est normal qu’ils soient mauvais en tout les enfants, ils ne sont pas finis."

Avec une pointe de cynisme et beaucoup d’humour, Florent Losson débarque chaque semaine dans le Réveil de Tipik avec Gaëtan Bartosz, Audrey, et Kristofer !

Cette semaine Florent en a marre, pendant que les bébés débordent d’un ego surdimensionné, le roi, lui, n’en a pas assez :

Pour plus d’humilité dans ce monde, il faut arrêter de s’extasier devant le moindre prout de nos enfants. Sinon ils commencent à prendre la grosse tête, et une fois adultes, ils sont irrécupérables ! À force de leur dire que ce sont les meilleurs tout le temps, ça donne quoi ? Ça donne Georges-Louis Bouchez ! Mais oui ! C’est un enfant à qui on n’a pas assez dit : Georges-Louis, ce n’est pas parce que tu as deux prénoms qu’il faut avoir l’ego de deux personnes. Maintenant tu poses cette aiguille, cette poupée de migrant et tu respectes l’état de droit.