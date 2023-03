Florent Ladeyn, ancien candidat Top Chef, va ouvrir son premier restaurant en Belgique

Un ancien candidat de Top Chef, Florent Ladeyn, va ouvrir son premier restaurant dans notre plat pays, à Bruxelles plus précisément.

Et c’est un fait assez rare que pour être souligné ! Les candidats belges de Top Chef ont plus souvent tendance à sortir de nos frontières pour faire carrière en France (comme notre Mallory national qui vient de décrocher sa première étoile à Paris). Pour une fois, un candidat français monte un peu plus au Nord et décide d’investir dans notre capitale mais pas seulement puisque le chef va ouvrir 5 nouvelles adresses à Lille, Bruxelles, Béthune et Dunkerque.

Florent Ladeyn n’est pas un novice de nos contrées, habitant à Lille, il a l’habitude des échanges avec la Belgique et n’arrive pas en terres inconnues. Déjà propriétaire de plusieurs restaurants à Lille et sa région, le voilà parti à l’aventure internationale.

Il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de pouvoir aller tester KLOK (nom un peu douteux pour certains) qui ouvrira le 7 avril place Rouppe, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de La Grande Cloche, le plus ancien établissement hôtelier en activité de Bruxelles.