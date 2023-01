Florent Brack : quand la country s’invite en Belgique

Du 30 janvier au 5 février prochain, la RTBF se mobilise pour la 3e année consécutive et renforce ses programmations et ses contenus à l’occasion de la Semaine de la Musique Belge. Son but : mettre à l’honneur les artistes émergents de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’émission Les Ambassadeurs sur Vivacité accueillera chaque jour un artiste régional.