Florent Brack : découvrez les nouveaux titres du gagnant de The Voice à Arlon

Si vous êtes amateur de musique, vous avez certainement déjà entendu parler de l’Entrepôt. Arlon accueille cette excellente salle de concert, logée dans un ancien bâtiment de la douane. "Alors On Sort ?" vous propose d’y aller tous ensemble pour découvrir les nouveaux titres de Florent Brack…

Souvenez-vous, en 2015, Florent Brack a remporté The Voice Belgique à seulement 17 ans. Il a pris le temps de déployer son style, ample, chaleureux, pour servir sa voix sincère et très assurée, sur un premier disque intitulé Faces. Après s’être formé dans un excellent institut britannique, Florent redébarque enfin dans nos vies et nous risquons tous de trouver que c’est une très bonne nouvelle. Rendez-vous à l’Entrepôt arlonais ce 28 mai.