Florent Brack chante "Sorry" en live, extrait de son 1er album sorti 7 ans après son sacre à The Voice

Faces devait être un EP, mais grâce au financement participatif de ses fans, Florent Brack a pu sortir son premier album, 7 ans après sa victoire à The Voice Belgique.

"On a fait appel aux gens qui nous suivent depuis le début. On a eu beaucoup de chance parce qu’on a bien explosé le budget qu’on voulait à la base. On a eu plus de moyens pour faire un album et pas un EP" se réjouit le chanteur originaire de la province de Luxembourg.

L’attente a été longue mais elle permet de savourer son univers aux multiples influences. "L’album s’appelle Faces justement parce que je revendique un peu ce côté éclectique" justifie-t-il. "Il m’a fallu du temps surtout pour trouver des gens avec qui je voulais et pouvais travailler […] C’est la première fois que j’ai l’opportunité d'aller au bout de mes idées. J’espère vraiment qu’avec Faces on retrouve une part de moi et surtout qu’il y ait moyen de s’approprier toutes les chansons de cet album".