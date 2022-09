Florennes : les nuisances sonores des F-16 commencent à énerver certains riverains

Le bourgmestre de Florennes confirme, ajoutant même que lors d’une récente visite, la commune a pu constater que plusieurs avions étaient cloués au sol pour des problèmes techniques ou des révisions. Mais pas question d’incriminer la base de Florennes, importante au niveau local : "Il ne faut pas oublier que les avions sont là depuis 75 ans. Il y a 1200 personnes qui y travaillent, ce sont donc à peu près 1200 familles et des gens qui viennent donc s’installer ici pour se rapprocher de leur travail, défend le bourgmestre de Florennes Stéphane Lasseaux. C’est un acteur économique important et il faut rappeler que c’est le plus gros employeur de la province de Namur et donc nous sommes très contents qu’ils soient ici. À une époque, la survie du site avait été remise en question et on espère que la base pourra continuer à vivre de cette manière-là". Stéphane Lasseaux insiste aussi : les contacts constants entre la base et la commune permettent de faire remonter les plaintes ou inquiétudes des citoyens vers les autorités militaires