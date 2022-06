Florennes : lancement des travaux en prévision de l’arrivée des drones MQ-9B

La base de Florennes va être totalement remodelée dans les prochaines années. Les avions de chasse F16 vont être remplacés en 2025 par les F35 mais à plus court terme, quatre avions pilotés à distance MQ-9B vont y être basés. Pour pouvoir les accueillir, de nouvelles infrastructures doivent être construites. Les travaux viennent de débuter. Les pelleteuses déblayent actuellement le terrain où les bâtiments seront érigés. Le chantier devrait durer un an et demi. Les MQ9B sont des drones de conception américaine de 24 mètres d’envergure et de 11,7 mètres de long.

"Nous avions avant des avions pilotés à distance, les B-Hunter, mais qui avait quand même des capacités beaucoup plus réduites", explique le commandant de la base, le colonel Philippe Goffin. " C’était un avion plus petit avec des moteurs à pistons qui avait une vitesse moins élevée. Il ne pouvait voler que dans ces conditions météo favorables et avait aussi des senseurs assez limités. Le MQ-9B peut voler pendant 40 heures. Il est équipé de senseurs extrêmement performants. Donc pour nous, c’est vraiment une nouvelle capacité qu’on va devoir développer."