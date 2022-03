Florennes : des pilotes en alerte surveillent notre espace aérien

Alors que des avions de chasse belges participent en Estonie à la surveillance de l’espace aérien à proximité de l’Ukraine, d’autres F16 se chargent eux de protéger le ciel du Benelux. C’est ce qu’on appelle le dispositif QRA (Quick Reaction Alert) . Quatre mois par an, ce sont les pilotes de Florennes qui sont de garde sept jours sur sept, 24h/24. Deux appareils peuvent décoller en 15 minutes pour escorter un avion civil non identifié ou en détresse. Parfois les missions sont plus délicates. Il est déjà arrivé que des appareils militaires russes s’approchent un peu trop de nos côtes. " Ils ne rentrent pas dans l’espace aérien de l’Otan mais ils s’approchent des frontières ", explique le colonel Philippe Goffin commandant de la base de Florennes. "Nous les escortons alors à distance pour ne pas jouer la provocation. Le problème c’est que ces avions n’ont en général pas de plan de vol et il n’y a pas de contact radio. Ça pose un problème de sécurité dans des espaces où il y a des couloirs aériens avec des avions civils."