Florence Welch, le nouvel album ''Dance Fever''

Voir Florence sur scène c’est assister à une messe intemporelle guidée par une prêtresse à la chevelure rouge. La chanteuse a habitué son public à des prestations théâtrales qui ont construit sa réputation de performeuse. Une femme d’une rare timidité dans la vie qui déploie un charisme outrancier sur scène. Florence c’est l’ambivalence entre vulnérabilité et domination.

Le premier album du groupe "Lungs" paru en 2009 se classe immédiatement numéro un des ventes au Royaume-Uni. Deux ans plus tard la même équipe est reconduite pour un deuxième album " Ceremonials ". En 2012 paraît la séance acoustique MTV Unplugged, suivie trois ans plus tard par le troisième album " How Big, How Blue, How Beautiful ". A partir de 2018 le groupe devient l’instrument de Florence Welch, seule maître à bord de "High as Hope ", album récompensé par deux Brit Awards et un Mercury Prize.

Fashion, la chanteuse inspire les femmes et le monde de la mode par son look rétro. Égérie pour une grande marque de couture italienne, elle n’hésite pas à participer à des défilés haute couture. Difficile de décrire son style, Florence aime surprendre. L’univers de cet artiste oscille entre baroque, contemporain, spirituel, soul, pop, rock, hippie, électro, new wave.

En avril 2020 pendant le premier confinement Florence Welch a dévoilé un titre inédit "Light of Love", un morceau composé pour l’album ''High As Hope'' de 2018 mais qui n’avait pas été retenu. L’entièreté des bénéfices engendrés par la sortie du titre a été reversée aux soignants qui se trouvaient en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.