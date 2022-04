Florence + The Machine tête d’affiche de Rock Werchter Encore

Rock Werchter fête son retour avec une journée exceptionnelle de festival en plus le dimanche 26 juin

Le Festivalpark de Werchter se prépare aux beaux jours. La fête battra son plein avec le retour des festivals. Et pour célébrer cette bonne nouvelle, une journée de festival supplémentaire est ajoutée au calendrier. Le dimanche 26 juin, la musique live fera trembler et résonner les deux scènes du Festivalpark – Main Stage et The Barn. Rock Werchter Encore, nouveau – et unique – tour de chauffe pour Rock Werchter, aura lieu quelques jours avant le traditionnel festival de quatre jours. Le premier nom pour Rock Werchter Encore est connu : Florence + the Machine, en tête d’affiche. Le line-up sera dévoilé très prochainement. Le Festivalpark ouvrira à 15h30, le premier concert commence à 16h.

Les tickets pour Rock Werchter Encore seront en vente à partir du jeudi 14 avril à 10h, sur ticketmaster.be.

Herman Schueremans explique : " Ces deux derniers étés, il a fait bien calme et silencieux dans le Festivalpark. C’est dire si l’envie de profiter à nouveau à fond de l’ambiance des festivals est grande. Rock Werchter et Werchter Boutique sont tous les deux complets plus tôt que jamais auparavant. Cela témoigne de l’envie irrésistible de faire sauter les bouchons de champagne. Une envie partagée par les fans et les artistes. Et par nous aussi. We want more. Voilà pourquoi nous vous proposons exceptionnellement une journée de festival en plus. Avec de grands noms à l’affiche. Le premier est déjà connu : Florence + the Machine, toujours exceptionnels. Plus de fans auront ainsi la chance de profiter de l’ambiance unique de Rock Werchter. "

La vente des tickets pour Rock Werchter Encore commencera le 14 avril à 10 heures, sur ticketmaster.be. Un ticket coûte 94 euros (frais de réservation et de mobilité inclus). Les festivaliers qui ont acheté leur ticket pour Rock Werchter pourront profiter de Rock Werchter Encore à un prix avantageux. Car nous voulons les remercier de nous avoir fait confiance après deux années " sans " : grâce à eux, jamais Rock Werchter n’aura été sold out en si peu de temps. Nous leur offrons une remise de 10 euros. Les festivaliers en possession d’un ticket recevront très bientôt un courriel qui leur en dira plus à ce sujet. Toutes les infos pratiques sur Rock Werchter Encore sont disponibles sur rockwerchter.be.

Le Festivalpark de Werchter se prépare à des journées bien remplies, qui s’annoncent formidables. Le dimanche 19 juin, c’est Werchter Boutique – malheureusement sold out – avec Stromae, Gorillaz et bien d’autres. Le samedi 25 juin, ce sont Nick Cave & The Bad Seeds, Placebo et The Smile, entre autres, qui investiront la scène de TW Classic. Rock Werchter, du 30 juin au 3 juillet, clôturera cette série de festivals. Il est sold out lui aussi. Il reste toutefois quelques places pour TW Classic, sur ticketmaster.be.