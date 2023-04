Florence + The Machine sort un nouveau single, "Mermaids"

Florence + The Machine a sorti un nouveau single "sombre et dansant", selon le site Consequence of Sound, intitulé "Mermaids".

Cela fait plusieurs semaines que le groupe tease ce single sur ses réseaux sociaux. Le 6 avril, on pouvait voir un reel avec des clips de films d’horreur sur le thème des sirènes avec en légende "Une nouvelle chanson arrive dans l’univers de Dance Fever", en référence à leur LP de 2022. Puis, le 10 avril, le groupe a posté une vidéo de Florence Welch devant une toile de fond grise et verte parfaitement anglaise, chantant les paroles du single.

Le lendemain, le 11 avril, le groupe dévoilait la pochette du single (réalisée par Autumn de Wilde), dans la même esthétique de Dance Fever, suggérant ainsi un lien entre les deux projets. Quelques autres teasers ont suivi, et aujourd’hui, ce 21 avril, la chanson nous est enfin arrivée.

Bien que certains fans aient spéculé sur le lien entre la nouvelle chanson et le prochain film Little Mermaid, Florence Welch a souvent évoqué sa passion pour les sirènes par le passé. En 2011, elle a interprété une partie de "Part of Your World" (du film Disney) lors d’une interview vidéo avec le magazine Elle, et a déclaré que chanter cette chanson était son "rêve". L’année dernière, elle a fait allusion au fait qu’elle avait "toujours voulu être une sirène".

L’idée d’un lien avec le film de la Petite Sirène est donc logique… et ce ne serait pas la première fois que Florence + The Machine participerait à un tel projet. Récemment, le groupe a repris "Just a Girl" de No Doubt pour la série Yellowjackets. Leur hit de 2009, "Dog Days Are Over", a également été utilisé dans la bande originale du prochain film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.