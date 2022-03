Florence + The Machine sort un nouveau single

En février, Florence + The Machine était de retour avec son single "King", marquant ainsi la première sortie musicale du groupe depuis "Call Me Cruella", qui a figuré dans le film Disney Cruella. Le groupe de Florence Welch revient aujourd’hui avec un nouveau titre émouvant intitulé "Heaven Is Here".

L’artiste a confirmé hier sur Instagram que "Heaven Is Here" serait publié aujourd’hui. Pour sa sortie, elle a partagé quelques informations sur le contexte de composition du morceau : "Il s’agit de la première chanson que j’ai écrite durant le lockdown après une période prolongée où je n’ai pas pu me rendre au studio".