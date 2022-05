Florence + The Machine sort son album et s’invite chez Jimmy Fallon

Dance Fever, le nouvel album de Florence + The Machine, est sorti aujourd’hui même, précédé des sorties des titres "King", "Heaven Is Here" et Free.

La semaine dernière, on découvrait la tracklist de l’album et peu avant, on apprenait que le groupe serait chez nous en tête d’affiche du festival Rock Werchter Encore.

Dance Fever – produit par Florence Welch, Jack Antonoff et Dave Bayley de Glass Animals – a été enregistré à Londres durant la pandémie. Les chansons évoquent ce qui a "le plus manqué à la chanteuse pendant le lockdown – les clubs, la danse dans les festivals, être dans le tourbillon du mouvement et être ensemble".

La chanteuse britannique s’est inspirée d’un grand panel de styles musicaux lors de l’écriture de l’album : danse, folk, Iggy Pop, Lucinda Williams et Emmylou Harris – et ce que Welch décrit comme "Nick Cave au club". Concernant les paroles, elle s’est inspirée des héroïnes tragiques de l’art préraphaélite, de la fiction gothique de Carmen Maria Machado et de Julia Armfield. Elle s’est également inspirée de films d’horreur populaires comme "The Wicker Man", "The Witch" et "Midsommar".