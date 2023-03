Florence + The Machine a partagé un teasing d’une reprise de " Just a Girl " de No Doubt, pour la deuxième saison de la série Yellowjackets.

C’est via les réseaux sociaux que la chanteuse Florence Welch a mis en ligne une courte vidéo d’elle-même cherchant des tenues de scène dans les coulisses. Elle repère finalement une veste en cuir bleue et jaune avec le logo Yellowjackets dans le dos.

Elle l’enfile alors au-dessus de sa robe et se retourne pour un regard complice à la caméra.