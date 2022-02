Florence + The Machine est de retour avec "King"

En début de semaine, le groupe de Florence Welch avait publié des teasers sur les réseaux sociaux, laissant les fans spéculer sur l’arrivée potentielle de l’album qui ferait suite à High As Hope, sorti en juin 2018.

Florence Welch s’est exprimée au sujet de ce nouveau single : "En tant qu’artiste, je n’ai jamais vraiment réfléchi à mon genre. J’ai continué sans y prêter attention. J’étais aussi bonne que les hommes et les égalais à chaque fois. À présent, en pensant que je suis une femme dans la trentaine et en regardant vers l’avenir, je ressens soudain ce déchirement de mon identité et de mes désirs. Le fait d’être une artiste et de vouloir fonder une famille n’est peut-être pas aussi simple pour moi que pour mes homologues masculins. Je me suis modelée presque exclusivement sur des artistes masculins et, pour la première fois, j’ai senti un mur s’abattre entre moi et mes idoles, car je dois prendre des décisions qu’ils n’ont pas prises".

Alors que le prochain album de Florence + The Machine n’a toujours pas été annoncé officiellement, "King" marque la première sortie musicale du groupe depuis "Call Me Cruella" de 2021, qui a figuré dans le film Disney Cruella, avec l’actrice Emma Stone dans le rôle principal.