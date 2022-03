La chanteuse britannique s’est inspirée d’un grand panel de styles musicaux lors de l’écriture de l’album : danse, folk, Iggy Pop, Lucinda Williams et Emmylou Harris – et ce que Welch décrit comme "Nick Cave au club". Concernant les paroles, elle s’est inspirée des héroïnes tragiques de l’art préraphaélite, de la fiction gothique de Carmen Maria Machado et de Julia Armfield. Elle s’est également inspirée de films d’horreur populaires comme "The Wicker Man", "The Witch" et "Midsommar".

Florence + The Machine a partagé "My Love", le troisième single de l’album, accompagné d’un clip réalisé par Autumn de Wilde et chorégraphié par Ryan Heffington. "My Love" suit la sortie des singles de l’album "King" et "Heaven Is Here".

Découvrez le clip de "My Love" ci-dessous :