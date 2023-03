Florence Pugh truque-t-elle son accent anglais ? Elle répond !

L’actrice Florence Pugh (The Young Lady, Midsommar, Les filles du docteur March) a tenu à faire taire les rumeurs sur son origine. Après avoir joué de nombreux films avec un authentique accent américain, pas mal de monde supposait qu’elle venait des Etats-Unis. Alors forcément, lorsqu’elle répond à des interviews ou prend la parole lors de cérémonies, des internautes ignorants l’accusent de simuler un accent britannique tellement persuadés de son origine.

Lors du podcast "Off Menu" d’Ed Gamble et James Acaster partagé par Unilad, Florence Pugh est revenue sur le sujet : "Beaucoup de gens pensent que je suis américaine. Ensuite, quand je fais des choses en public […] ils se disent : 'C’est l’accent anglais le plus faux que j’aie jamais entendu' ", poursuit-elle, "Parfois, quand j’ai fait des stories sur Instagram, ils sont comme, 'Oh mon dieu, Florence Pugh a l’air de prendre un accent', et non, c’est moi. C’est littéralement moi. Je suis désolée". L’actrice de 27 ans est née à Oxford et a passé les premières années de son enfance en Espagne avant de prendre goût à la scène dès l’âge de 6 ans de retour sur le sol anglais.