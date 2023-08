Florence Pugh revient sur le body shaming suite à sa robe transparente : "La liberté fait peur"

Juillet 2022, l’actrice britannique Florence Pugh est à Rome pour le défilé Valentino. Elle porte une de leurs créations : une robe rose transparente derrière laquelle apparait son corps et notamment sa poitrine. Shocking ! Florence Pugh fait face à une vague de commentaires outrés et de body shaming. Un an plus tard elle revient sur cet épisode dans les colonnes du magazine Elle UK pour lequel elle pose en couverture : "Quand l’affaire de la robe rose Valentino a éclaté il y a un an, mes tétons apparaissaient à travers un morceau de tissu, et cela a vraiment énervé les gens. C’est la liberté dont les gens ont peur ; le fait que je sois à l’aise et heureuse. Rabaisser les femmes en commentant leurs corps fonctionne depuis très longtemps."

La comédienne récemment au casting d’Oppenheimer a un rapport très serein à son corps : "Je parle de mon corps comme je le fais parce que je n’essaie pas de cacher la cellulite sur ma cuisse ou le bourrelet entre mon bras et mes seins : je préfère de loin tout montrer. Je pense que la chose la plus effrayante pour moi, c’est lorsque les gens ont été contrariés parce que j’ai montré " trop " de moi-même."

Florence Pugh regrette que les corps et surtout ceux des femmes soient si souvent sexuellement connotés : "Malheureusement, nous sommes devenus tellement terrifiés par le corps humain que nous ne pouvons même pas regarder mes deux mignons petits tétons sous le tissu d’une manière qui n’est pas sexuelle. Il faut continuer à rappeler à tout le monde qu’il y a plus d’une façon dont le corps des femmes [existe].”