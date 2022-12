Florence Coppenolle quitte Pairi Daiza pour rejoindre la direction de Notélé

Le Conseil d’administration de Notélé, réuni mercredi, a décidé de désigner Florence Coppenolle comme Directrice générale de la télévision de Wallonie Picarde. Cette désignation fait suite à une procédure de recrutement et sur base de l’examen d’un jury qui a rendu son verdict à l’unanimité.

Depuis près de 50 ans, Notélé n’a connu que deux directeurs, d’abord le fondateur Jean-Pierre Winberg, puis Manu Guevart depuis 2015.

Agée de 46 ans, Florence Coppenolle est originaire de Templeuve (Tournai). Domiciliée à Estaimbourg (Estaimpuis), elle a accepté de relever ce défi et quitte son poste de Directrice de la communication et du marketing à Pairi Daiza. Diplômée en sciences politiques (ULB) et en gestion des entreprises (UCL), quadrilingue, Florence Coppenolle est active depuis plus de 20 ans dans les métiers de la communication, du marketing et des affaires publiques. Elle a commencé sa carrière dans les cercles politiques et auprès du gouvernement wallon avant de rejoindre de grandes entreprises (Proximus, Electrabel, Groupe Engie). En 2021, elle a intégré Pairi Daiza avec la mission de développer le rayonnement international du parc animalier.

"C’est une personnalité très attachée à la Wallonie Picarde, motivée à faire de Notélé un moteur de développement. Son impressionnant parcours professionnel dans les secteurs tant privé que public est un gage de réussite pour la nouvelle direction générale de Notélé", commente Manu Guevart qui achève une carrière de 42 ans à Notélé.

Notélé est l’un des douze médias de proximité en Fédération-Wallonie-Bruxelles. Elle couvre les 23 communes de Wallonie Picarde. Près de 20% de ses habitants regardent Notélé quotidiennement.