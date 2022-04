Florence Aubenas sur le vote extrême, la "France d’en bas" et les médias : "A chaque fois, on semble tomber de sa chaise"

Fine observatrice de la société, la journaliste note bel et bien un Hexagone "coupé en trois". Tout d’abord les villes, votant plus volontiers Macron. Une France péri-urbaine, installée dans des petites villes ou dans les campagnes, plus orientée vers un vote d’extrême-droite. Et une France qui va bien, des régions plus préservées économiquement, (comme la Bretagne), votant extrême-gauche ou Emmanuel Macron.

"Les inégalités se creusent au sens où à chaque fois, on semble tomber de sa chaise" observe Florence Aubenas. " La crise sanitaire a révélé une fameuse crise dans les hôpitaux". Et de constater qu’on remarque dans ces moments-là ces "invisibles". Hôpitaux, maisons de retraite, des personnes qui sont un "socle" pour la société et qu’on met en lumière seulement à des moments tels que ceux-là.

Les médias, englués dans une vision un peu condescendante parfois, ne mettent pas le projecteur toujours là où il faut. "Dans 'élections', il y a 'électeurs'. Et les électeurs ce ne sont pas d’eux qu’on parle le plus pendant les élections " dit-elle.