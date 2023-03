Florence Aubenas : “On est arrivé à un vrai tournant dans la guerre en Ukraine”

Interrogée sur les effets de la guerre sur elle, Florence Aubenas ne s’épanche pas. “C’est mon mode de vie, donc oui ça me convient. Je vis hors de ma vie personnelle six mois dans l’année.” La même économie de mots avait accompagné sa libération après avoir été retenue cinq mois en otage, en Irak, en 2005.

Pourquoi repartir, encore et encore ? “Je serais malade de ne pas aller en Ukraine : c’est là que se joue le sort de l’Europe de demain. Il y a là une guerre qui dépasse largement l’annexion de quelques kilomètres sur le territoire ukrainien. Quand on rentre dans une ville qui a été temporairement occupée par les Russes, on voit le système mis en place : on arrête les professeurs, les associatifs. Les cours se font en russe; tout un rouleau compresseur se déploie pour écraser une identité.”