Floreffe : une pétition contre un projet d’exploitation de vaches laitières

Un projet agricole inquiète les habitants du petit village de Floriffoux dans l’entité de Floreffe. Une demande de permis a été déposée pour la construction d’une exploitation de vaches laitières rue du Try. Ses détracteurs ont lancé une pétition qui a déjà rassemblé plus de 60 signatures. Ils estiment que le lieu choisi, une petite rue en pleine campagne, n’est pas du tout adapté. " J’ai mesuré la rue. Elle fait un peu plus de 3 mètres de large ", explique Paul, l’un des signataires. " C’est très compliqué voire impossible qu’un camion croise une voiture. C’est aussi une rue fréquentée par des enfants, des cyclistes et des marcheurs. En soi, on n’a rien contre le projet mais il y a un réel problème de mobilité ! Nous craignons également le passages quotidien de poids lourds lors de la construction et une fois l'exploitation lancée. "

La commune suit de près le dossier. La commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a déjà rendu un avis négatif. Le collège devra à son tour se prononcer avant le fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Pour le bourgmestre Philippe Vautard, le questionnement des riverains est légitime : " Je connais très bien l’endroit et il est vrai que des questions de mobilité se posent. Il y a aussi que des problèmes de stabilité qui pourrait se poser, le terrain étant situé dans une ancienne zone minière où il y a peut-être des galeries ! "

Le dossier est consultable à la commune. Les riverains ont jusqu’au 10 juillet pour formuler leurs remarques et observations.