Floreffe : un collectif se mobilise contre un projet de nouveau quartier à Franière

Un projet immobilier à Franière dans l’entité de Floreffe inquiète certains riverains. Le groupe Matexi veut construire 80 logements à proximité de la gare sur un terrain de 3 hectares. Selon ses détracteurs, ce nouveau quartier dénaturera le village et créera des problèmes de mobilité. Etienne Hoet, membre du collectif citoyen créé pour l’occasion, ne mâche pas ses mots : " On va perdre un bel espace vert qui sera remplacé par du béton. Nous avons calculé que ça représenterait une augmentation de 150 véhicules, ce qui va inévitablement générer des problèmes de mobilité ! Nous ne voyons pas trop ce que ça va apporter aux habitants de Franière. Par contre, certains de nos membres pensent que la commune a un intérêt financier a faire aboutir le dossier ! "

Le bourgmestre de Floreffe Phillipe Vautard lui estime que l’intérêt est surtout de créer du logement dans un contexte de pénurie et de rappeler par ailleurs que le dossier qui fait polémique depuis 10 ans comptait initialement 110 logements. Il a donc été revu à la baisse pour s’intégrer parfaitement dans le village de Franière : " Ça ne va rien dénaturer et nous pensons même que ça pourrait redynamiser le village et que cela pourrait attirer de nouveaux commerces ! Par ailleurs, il y a une réflexion qui est menée au niveau de la mobilité et des aménagements sont évidemment prévus pour éviter les problèmes. Il faut enfin souligner que le terrain est idéalement situé à proximité de la gare. "

La commune va maintenant prendre connaissance des remarques faites dans le cadre de l’enquête publique qui se termine cette semaine. Si le dossier suit son cours normalement le permis pourrait être octroyé en novembre.