Floreffe: retour du Festival Esperanzah sur le site de l’abbaye

Pour sa 20e édition, et après 2 années marquées par le covid, les organisateurs ont décidé de repenser le festival pour qu’il soit plus en corrélation avec sa philosophie, ils parlent d’un festival en décroissance.

Jean-Yves Laffineur (directeur artistique du festival) : "Nous avons décidé de manière conjointe avec ceux qui nous accueillent, en l’occurrence l’abbaye de Floreffe avec qui nous avons resigné pour 5 ans, de respecter ses vieux murs. Nous allons limiter le nombre de personnes pour permettre de vivre une expérience totale à Esperanzah avec un camping qui n’est pas saturé, avec un festival où on peut circuler et vivre pleinement toutes les choses qui sont proposées comme les concerts, les arts de la rue et le village pour les enfants et avoir moins de pression pour que l’expérience soit totale".

Au niveau de l’affiche, plusieurs artistes qui ont marqué les éditions précédentes seront de retour. Un premier nom est déjà annoncé, il s’agit de Chinese Man.

Esperanzah ce sera les 28 – 29 -30 et 31 juillet prochain. La billetterie ouvre ce lundi.