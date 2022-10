Flor Bressers, "le coupeur de doigt", trafiquant de cocaïne, extradé vers la Belgique

Flor Bressers, considéré comme l’un des principaux trafiquants de cocaïne de Belgique, a été livré vendredi par les autorités suisses à la police belge. Originaire de Lommel, Flor Bressers, 36 ans, avait été condamné en 2020 en Belgique à 4 ans de prison pour des faits commis avec violence. La victime, un trafiquant de drogue néerlandais, avait déclaré avoir été menacée de mort et coupé à la main droite avec un rasoir. Depuis, Flor Bressers était en fuite. Il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées de Belgique.

Flor Bresses a été repéré et arrêté en Suisse où il résidait sous un faux nom, dans un hôtel de Zurich, avec sa femme et son enfant. Extradé par la Suisse, il est arrivé vendredi à l’aéroport militaire de Melsbroek et a été transféré dans une prison en Flandre.