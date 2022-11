Floor Jansen de Nightwish guérie d’un cancer du sein

Bonne nouvelle pour la chanteuse du groupe de metal : on apprend qu’elle est aujourd’hui guérie de son cancer du sein, dont elle avait parlé à la fin du mois dernier.

Elle avait partagé une lettre à ses fans via Twitter ce 26 octobre, expliquant qu’elle avait été diagnostiquée il y a deux semaines et qu’elle serait opérée le jour même pour enlever la tumeur : " Mon pronostic est très bon ", précise-t-elle.

Et suite à cela, elle confirme être totalement débarrassée de sa maladie : "Bonne nouvelle, je n’ai plus de cancer !", écrit-elle sur Twitter. "Les médecins ont su enlever toutes les cellules cancéreuses et rien ne s’était répandu ailleurs. J’aurai encore des rayons à faire en février, pour être certaine que tout est bien parti."

"Je reprends mon énergie après l’opération et je me sens vraiment soulagée. Je ne suis pas encore à 100%, mais je suis certaine que les concerts me donneront la force dont j’ai besoin pour faire la fête avec vous lors de la prochaine tournée européenne."

"Merci pour votre soutien."