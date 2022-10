Floor Jansen de Nightwish atteinte d'un cancer du sein

La chanteuse de Nightwish, Floor Jansen, qui assure la place de frontwoman depuis presque une décennie, révèle qu’elle est atteinte d’un cancer du sein.

Elle a partagé une lettre à ses fans via Twitter ce 26 octobre, expliquant qu’elle a été diagnostiquée il y a deux semaines et qu’elle serait opérée le jour-même pour enlever la tumeur : " Mon pronostic est très bon ", précise-t-elle.

" Il semble que ce ne soit pas un cancer agressif, qui ne s’est pas étendu et je garderai ma poitrine. Je devrais être débarrassée du cancer après la chirurgie et des radiations locales qui auront lieu trois mois après l’opération, si tout va bien. " Elle ajoute qu’elle en saura plus après l’acte chirurgical quant à son pronostic.

" Le mot cancer fait toujours un choc. Et cela remet les choses importantes de votre vie en perspective en quelques minutes. Ma priorité est de retrouver la santé. Je veux voir ma fille devenir une femme, je veux vivre. "

" La partie la plus effrayante du diagnostic, c’est que je me pensais en pleine santé. Je n’ai rien senti. Je n’en savais rien jusqu’au contrôle avec la mammographie, comme pour toutes les femmes de plus de 40 ans. C’est quelque chose que de très nombreux pays proposent, gratuitement même pour certains. "

Floor Jansen en profite pour encourager les femmes “Une mammographie peut vous sauver la vie ! C’est inconfortable et vous pensez sans doute que vous n’avez rien mais allez-y ! Et pour les hommes qui lisent ceci : pensez à dire à votre femme, votre nana, votre maman, votre sœur d’aller se faire contrôler. Même sans avoir ce luxe d’un examen gratuit dans nos pays occidentaux, allez-y ! "

" Heureusement, de nombreuses organisations dispensent des informations sur l’auto-palpation si vous n’avez pas les moyens ou pas accès à la mammographie. Si ma situation peut vous inspirer à prendre soin de vous, ce sera du positif issu de ce diagnostic de cancer ".

Elle a conclu sa lettre en disant que " si tout se passe bien ", elle devrait être de retour à temps pour la tournée européenne de Nighwish qui démarrera le 20 novembre et passera par la Belgique. " Je suis optimiste depuis que mon pronostic est bon. Je promets de prendre soin de moi " !