Flobecq : le projet de parc à loups est recalé par le gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon dit non au parc à loups au bois de la Houppe, à Flobecq. Ainsi en ont décidé les ministres wallons de l'Urbanisme Willy Borsus et de l'Environnement Céline Tellier. Ce refus du permis unique a été notifié la semaine passée au promoteur du projet touristique, Tony Fort. Pour l’heure, celui-ci étudie la possibilité d’aller en appel.

Ce projet d’habitat insolite prévoit des constructions sur le terrain de l’ancienne sablière. Six chalets sur pilotis bénéficieraient d’une vue directe sur un parc à loups de plusieurs hectares. Une offre touristique intéressante selon la commune de Flobecq qui lui a apporté son soutien.

Impact sur la forêt

Selon le cabinet de la ministre Tellier, il s’agit d’un "projet non compatible avec la zone Natura 2000", qui aurait une "incidence sur la faune et la flore (impact de l’éclairage, de la station d’épuration, déplacement et parking pour les véhicules, abattage d’arbres…)".

Différents mouvements environnementaux s’étaient positionnés contre le parc à loups, susceptible d’attirer trop de touristes et dommageable à leurs yeux pour les forêts. Dans un communiqué, Filip De Bodt, de l’ASBL Climaxi, fait part de sa satisfaction : "Cette décision montre que nous avons […] raison au plus haut niveau wallon et que nos arguments n’étaient pas aussi fous que certains le pensaient."