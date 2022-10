Flo entraîne des femmes au football : "Le football peut aider ces femmes à rebondir dans la vie"

Après une brève carrière dans le football professionnel, Florence entame des études d’éducatrice et intègre rapidement le Home Dupré, dans les Marolles. Dans l'association, des femmes sont logées suite à des situations très différentes mais bien souvent délicates et douloureuses. Un divorce, des violences conjugales, une expulsion ou encore des loyers impayés peuvent être autant de causes de leur détresse.