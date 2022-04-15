Автобусна компанія FlixBus відновить маршрути в Україну

Про це в п'ятницю повідомили компанія та український уряд. Лінії до Києва та семи інших міст, у тому числі до Львова, відновлять роботу найближчими днями.

"Українські автобусні компанії, які здійснюють перевезення пасажирів в країну, стверджують, що перетин українського кордону наразі є досить безпечним", – повідомляє речник FlixBus. FlixBus помічає, що все більше українців висловлюють бажання повернутися в Україну.

За даними компанії, половина біженців, які покинули Україну, хотіли б туди повернутися. Компанія прагне запропонувати "безпечні, комфортні та доступні" подорожі. Сайт FlixBus вже пропонує кілька маршрутів в Україну для бронювання. Усі українські напрямки, які пропонує перевізник, доступні через пересадку у Варшаві чи Празі.

Проте Міністерство закордонних справ Бельгії не радить їздити в Україну. Зокрема, йдеться про ризик погіршення ситуації в найближчі дні, особливо в Києві.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes déplacées d'Ukraine. Nous leur parlons ici de la reprise, annoncée par la compagnie Flixbus, des liaisons vers l'Ukraine. Les Affaires étrangères déconseillent toujours les voyages vers l'Ukraine.