Fleuve Oder : une concentration de sel et algue toxique à l'origine de l'hécatombe de poissons

Une "augmentation soudaine" de la teneur en sel dans le fleuve Oder a entraîné l'apparition d'une algue toxique et causé cet été la mort de centaines de tonnes de poissons, affirme vendredi un rapport d'experts allemands.

"La cause la plus probable de la mort des poissons dans l'Oder est une augmentation soudaine de la salinité qui, associée à d'autres facteurs, a entraîné la prolifération massive d'une algue saumâtre toxique pour les poissons", explique ce rapport présenté vendredi par le ministère allemand de l'Environnement.

Cette algue, Prymnesium parvum, "produit une substance toxique qui est mortelle pour les poissons et autres organismes aquatiques", détaille le rapport. Elle serait apparue à la suite d'une concentration saline qui reste inexpliquée et a entraîné la mort cet été d'environ 300 tonnes de poissons dans ce fleuve qui sépare l'Allemagne et la Pologne.

La cause de la salinité est inconnue

Selon ce rapport, "les experts ont dû laisser ouverte la question de savoir quelle était la cause de cette salinité anormalement élevée".

"On ne sait pas non plus comment l'algue saumâtre, que l'on trouve normalement dans les eaux côtières, s'est retrouvée à l'intérieur des terres", ajoutent les experts dans un communiqué publié par le ministère de l'Environnement.

Jeudi, les autorités polonaises avaient elles aussi pointé, dans un pré-rapport, le rôle de l'algue dans cette hécatombe et exclu toute cause industrielle à la dégradation soudaine de l'eau du fleuve.