Fleurus : des "Family Dayz" pour recréer du lien social et intergénérationnel

Durant ces vacances d’été, tout le monde n’a pas la possibilité de partir à l’étranger. Pour occuper les familles, certaines communes mettent en place des activités. À Fleurus, on organise cette semaine la deuxième édition des "Family Dayz". Des activités comme des jeux de société, des jeux de fléchettes, du château gonflable sont organisées de manière itinérante dans différents quartiers de la ville. Objectif : recréer du lien social et intergénérationnel. Un travail nécessaire avec la crise sanitaire qui avait fortement mis à mal les relations interpersonnelles, notamment dans les quartiers populaires.

Cette initiative a émergé sur base de la demande des jeunes et des familles. Ils voulaient avoir des espaces de rencontre et de jeu. "Cela permet aux enfants de s’amuser. Cela répond à un manque d’activité parce qu’à Fleurus, on ne trouve pas beaucoup de choses à faire surtout pour les plus jeunes enfants", confie une maman.

"Les "Family Dayz", ça a un but social et collectif. L’objectif est de créer des liens entre toutes les personnes qu’on soit d’origine différente, jeune ou plus âgé. Dans les quartiers, on ne connaît pas forcément son voisin. Et donc, l’idée est de sortir de chez soi pour aller à la rencontre des autres", explique Jérémy Van Hesse, responsable du projet au sein du plan de cohésion sociale de la ville de Fleurus.