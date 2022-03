Fleuriste, un métier à l’histoire étonnante !

Si la floriculture s’est véritablement formalisée au 17ième siècle en Italie et en Hollande. Il faut savoir que dès l’âge du Bronze, on utilisait les fleurs à des fins ornementales. Alors que l’Egypte ancienne fleurissait fêtes et banquets, et ce jusqu’à la tête des hommes qui portaient à l’époque, eux aussi, de belles parures fleuries. Notons que la Rome antique entretint avec les fleurs un rapport d’amour et de haine, l’interdisant même un temps pour cause d’accusation de ramollir les mœurs et d’être du domaine de la frivolité.

Si l’Histoire des métiers est passionnante, c’est entre autre parce qu’elle est truffée d’anecdote à la fois savoureuse et riche d’enseignements. Savez-vous que le commerce des fleurs et plus singulièrement celui de la tulipe fut à l’origine du premier krach boursier de l’humanité. En 1637, lorsque nec plus ultra des bourgeoisies d’Europe, la tulipe était achetée des mois, voire des années, avant d’avoir poussée, au prix valant près de 2 maisons de l’époque, et courant une hausse de 5.900% en 3 ans, avant que la peste ne s’en mêle et ne prive la hollande des récoltes promises amenant du coup à l’éclatement de la première bulle spéculative de l’Histoire !