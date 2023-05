Fleuranne Brockway, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Fleuranne Brockway, mezzo-soprano, est née en Australie en 1992.

Fleuranne Brockway a étudié au Franz Schubert Institute de Vienne, à l’Opera Studio du Royal College of Music de Londres et à l’University of Western Australia.

Elle s’est distinguée lors de plusieurs concours renommés, remportant notamment le Premier Prix au Concorso Lirico di Portofino et au Joan Sutherland and Richard Bonynge Bel Canto Award.

Après avoir remporté le German Australian Opera Grant en 2018, elle s’installe à Wiesbaden : au Staatstheater, elle y a notamment incarné Dorabella (Così fan tutte), Wellgunde et Rossweiße (Der Ring des Nibelungen), Mercédès (Carmen), Sonyetka (Lady Macbeth de Mtsensk), La Zelatrice (Suor Angelica), Annina (Der Rosenkavalier), ainsi que des représentations de Charlotte (Werther) acclamées par la critique.

Au cours de la prochaine saison, Fleuranne Brockway y chantera également le rôle-titre de Carmen, Hänsel (Hänsel und Gretel) et Maddalena (Rigoletto).

(source CMIREB)

Fleuranne Brockway se présentera en finale du Concours Reine Elisabeth le samedi 3 juin, et elle interprétera :

JULES MASSENET Werther ! Qui m'aurait dit - Ces lettres ! (Werther) WOLFGANG AMADEUS MOZART Parto, parto, ma tu ben mio (La Clemenza di Tito) EDWARD ELGAR The Swimmer