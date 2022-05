Fleuramour – Crystal & Flowers – Concours 'Floral Tea Time' pour amateurs d’art floral

Ce concours de compositions florales est organisé à l’attention des amateurs qui pourront donner libre cours à leur créativité. L’objectif est de créer un concept floral sur le thème ‘Floral Tea Time’ (une pause thé entre amis). Imaginez une ravissante table fleurie avec un gâteau floral, des sandwiches, des tasses de thés… Les fleurs et les plantes jouent le rôle principal.

Les participants peuvent préparer les compositions florales à la maison. La touche finale peut être apportée sur place pendant l’événement. Les oeuvres seront exposées dans le château. Un jury professionnel jugera les créations et sélectionnera les gagnants. Vous aurez une chance de gagner de superbes prix !

Souhaitez-vous participer ? N’attendez donc plus pour vous inscrire via le formulaire. Laissez-vous inspirer via le Pinterest de l’événement.