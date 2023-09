Fleur Moors, un talent à suivre qui tombe à pic pour le cyclisme féminin belge

Quelle place pour les autres cyclistes belges derrière Lotte Kopecky? Il y a un mois et demi, en plein milieu des Mondiaux de cyclisme, notre consultant Gérard Bulens situait le cyclisme féminin belge par rapport aux autres grandes nations de vélo. "Il y a cinq ou six filles qui évoluent bien vers le haut niveau… mais par rapport à d’autres pays, on a un retard considérable", constatait-il.

Comment lui donner tort ? Derrière Lotte Kopecky (14 victoires et dix podiums sur route cette saison), les coureuses belges peinent à attirer le feu des projecteurs. En dehors des succès de notre cheffe de file, seuls 6 succès ont été enregistrés – principalement dans des courses mineures – par des coureuses belges cette saison.

Quand on jette un œil au top 100 du ranking UCI, on ne retrouve que 4 coureuses belges : Lotte Kopecky (2e), Marthe Truyen (52e), Justien Ghekiere (59e) et Julie De Wilde (66e). C’est tout.

Si Truyen (23 ans) et De Wilde (20 ans) ont encore une belle marge de progression, force est de constater que la relève n’est pas (encore) prête pour accompagner Lotte Kopecky dans les grandes courses.

Y a-t-il donc une lueur d’espoir à l’horizon ? Oui et elle est incarnée par Fleur Moors, 17 ans à peine.